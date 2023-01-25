فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يمدّد اعتقال المرابطة المقدسيّة هنادي حلواني

الأسير إصرار البرغوثي من رام الله يتنسّم الحرية بعد 15 سنة من الاعتقال

بعد ديباي.. أتليتكو مدريد يخطّط لضم لاعب آخر من برشلونة

حماس تنعى الفتى محمد علي وتحيي الصامدين في شعفاط

من هي الدول الأكثر عرضًة للهجمات السيبرانية؟

"التعليم" تعلن عن منح دراسيّة في إندونيسيا

نادٍ إنجليزي يريد التعاقد مع المغربي حكيم زياش

إصابة جندي إسرائيلي في مواجهات مخيم شعفاط

تعرّف إلى التفاصيل.. الصحة المصرية تطلق تحذيرًا خطيرًا

مباراة إسبانيا وإيطاليا.. نصف نهائي بدوري الأمم الأوروبية

اقتراح غريب من سيميوني لمباريات كأس ملك إسبانيا

25 يناير 2023 . الساعة 18:52 بتوقيت القدس
...
اقتراح غريب من سيميوني لمباريات كأس ملك إسبانيا

يعتقد المدرب الأرجنتيني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني دييغو سيميوني أن مباريات الكأس يجب أن تذهب مباشرة إلى ركلات الترجيح في حال تعادل الفرق في الوقت الأصلي، دون اللجوء إلى الشوطين الإضافيين.

وتفرض غالبية بطولات خروج المغلوب في الوقت الحالي اللجوء إلى شوطين إضافيين لمدة 30 دقيقة في حال التعادل قبل الاحتكام الى ركلات الترجيح في حال استمراره لتحديد المتأهل أو البطل.

وقال سيميوني في مؤتمر صحافي الأربعاء عشية مواجهة جاره مضيف ريال مدريد في ربع نهائي مسابقة الكأس "إنه موقف (ركلات الترجيح) في المباراة يجب أن نذهب إليه مباشرة وألا نذهب لوقت إضافي على ما أعتقد".

وأضاف "هناك بالفعل الكثير من وقت اللعب".

وشهدت مباراتا نصف نهائي الكأس السوبر الإسبانية اللتان أقيمتا في السعودية مطلع الشهر الحالي، اللجوء إلى الشوطين الإضافيين ثم ركلات الترجيح لتحديد المتأهلين إلى المباراة النهائية، حيث تغلب ريال مدريد وبرشلونة على فالنسيا وريال بيتيس على التوالي.

وكان مدرب ريال بيتيس التشيلي مانويل بيليغريني اشتكى من اضطرار فريقه الى لعب وقت إضافي، وقال "مع الوتيرة العالية التي تُلعب بها (المباريات) الآن، لا ينبغي أن يكون هناك وقت إضافي".

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#سيميوني #كأس ملك إسبانيا #نادي اتلتيكو مدريد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة