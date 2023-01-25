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الاحتلال يمدّد اعتقال المرابطة المقدسيّة هنادي حلواني

25 يناير 2023 . الساعة 18:34 بتوقيت القدس
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مدّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اعتقال المعلّمة والمرابطة المقدسيّة هنادي حلواني.

وذكرت مصادر مقدسيّة أن الاحتلال مدّد اعتقال المرابطة حلواني حتى يوم الخميس المقبل.

واعتقلت قوات الاحتلال حلواني، فجر أمس الثلاثاء، عقب اقتحام منزلها وتحطيم أثاثه وتخريبه ومصادرة الهواتف.

وكانت سلطات الاحتلال سلّمت حلواني قبل أيام، قرارًا بالمنع من السفر لمدة شهر قابل للتمديد لـ٦ أشهر ليصبح مجموع سنوات منعها من السفر ٦ سنوات.

وبلغ مجموع الفترة التي أبعدت فيها سلطات الاحتلال المرابطة حلواني عن المسجد الأقصى نحو ثماني سنوات.

وعرفت حلواني برباطها حتى بعد الإبعاد؛ ولم تتوانَ عن الصلاة على أبواب المسجد الأقصى والرباط أمامه في رسالة واضحة للاحتلال بأن الإبعاد لا يؤثّر على رسالة المرابطات وتعلقهن بالأقصى.

واستهدف الاحتلال حلواني ومنعها من السفر، وقطع عنها التأمين الصحي، كونها ناشطة وترابط في محيط المسجد الأقصى بعد إبعادها عنه.

وتلاحق سلطات الاحتلال المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى بالاعتقال والإبعاد عنه، وتتفاوت قرارات الإبعاد من أسبوع إلى 6 أشهر قابلة للتمديد.

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#هنادي حلوان

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