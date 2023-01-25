بعد ديباي.. أتليتكو مدريد يخطّط لضم لاعب آخر من برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني يستهدف إجراء صفقة مع برشلونة إذا قرّر البلوغرانا تفعيل خيار الشراء للاعبه البلجيكي، يانيك كاراسكو، في الصيف المقبل، حيث يسعى للحصول على خدمات الإسباني فيران توريس من النادي الكتالوني.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة لن يمانع رحيل توريس إلى أتلتيكو مدريد ولكن تبقى العقبة الوحيدة في سعره الذي دفعه لصالح ناديه السابق مانشستر سيتي والذي يبلغ 55 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين أخرى متغيرات، حيث يأمل استعادة جزء كبير من استثماراته فيه.

وأشارت الصحيفة إلى أن أتلتيكو مدريد استفسر من برشلونة عن موقف توريس خلال المفاوضات لضم الهولندي ممفيس ديباي، إذ يسعى الروخي بلانكوس لإحداث ثورة في خط هجومه.

ووضع نادي العاصمة الإسبانية بندًا يسمح لكاراسكو بالانتقال إلى برشلونة مقابل نحو 15 مليون يورو لصالح البلوغرانا، فيما يأمل بيع البرتغالي جواو فيلكيس، بصفة نهائية مع إمكانية رحيل موراتا، وفي ظل قرب انتهاء عقد الفرنسي توماس ليمار (نهاية الموسم الحالي)، سيبقى في صفوف الفريق الثنائي أنخيل كوريا وأنطوان غريزمان.

ونوّهت الصحيفة إلى أن برشلونة سيدرس موقف توريس جيدًا قبل الموافقة على رحيله حيث سيجري تقييم الصفقة من خلال متابعة أدائه، بعدما استعان اللاعب في الفترة الماضية بطبيب نفسي لمساعدته على التخلّص من الضغوط والعودة لتقديم أفضل مستوياته.