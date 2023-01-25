إصابة جندي إسرائيلي في مواجهات مخيم شعفاط

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، عن إصابة جندي إسرائيلي بجروح، خلال المواجهات التي اندلعت في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، عقب عملية هدم منزل الشهيد عدي التميمي.

وأفادت إنقاذ بلا حدود الإسرائيلية نقلًا عن شرطة الاحتلال في القدس المحتلة، بإصابة مجند، من جرّاء رشق الشباب الثائر الحجارة والعبوات والزجاجات الحارقة والمفرقعات نحو القوات خلال عملية هدم منزل عدي التميمي في شعفاط.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال بمخيم شعفاط في القدس المحتلة، عقب هدم الاحتلال منزل الشهيد عدي التميمي.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، واعتدت على الأهالي ومنعتهم من المرور.

المصدر / فلسطين أون لاين