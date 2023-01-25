تعرّف إلى التفاصيل.. الصحة المصرية تطلق تحذيرًا خطيرًا

حذّرت وزارة الصحة المصرية اليوم الأربعاء، من تناول المضادّات الحيوية خلال هذه الأيام لحالات البرد والإنفلونزا كون أن السبب فيروسي.

وقالت الصحة، إن التحذيرات جاءت كون أن المضادّات الحيوية تستخدم للقضاء على البكتيريا أو لوقف نموها، وليس للأمراض الفيروسية.

وأشارت إلى أن الإفراط في استخدام المضادّات الحيوية يزيد فرص ظهور البكتيريا المقاوِمة للمضادات.

وبيّنت وزارة الصحة، أن زيادة مخاطر الوفاة وإطالة مدّة المرض تمثّل مضاعفات صحية تحدث بسبب الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، التي ينتج عنها تغيير للبكتيريا حتى تصبح مقاوِمة للمضادّات الحيوية.

المصدر / وكالات