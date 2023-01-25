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مباراة إسبانيا وإيطاليا.. نصف نهائي بدوري الأمم الأوروبية

25 يناير 2023 . الساعة 16:21 بتوقيت القدس
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مباراة إسبانيا وإيطاليا.. نصف نهائي بدوري الأمم الأوروبية

سُحِبَتْ قرعة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية للموسم الحالي 2022-23 اليوم الأربعاء 25 يناير/ كانون الثاني 2023 بمشاركة منتخبات هولندا وإيطاليا وإسبانيا وكرواتيا.

وتستضيف هولندا منافسات نصف النهائي ونهائي البطولة حيث اختار المنظّمون مدينتي إنشخيده وروتردام لاستضافة المباريات المقرّر إقامتها خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل.

وأسفرت القرعة عن مواجهة بين منتخبي كرواتيا وهولندا يوم 14 يونيو القادم في مدينة روتردام بينما يواجه منتخب إسبانيا نظيره الإيطالي يوم 15 من الشهر ذاته في مدينة إنشخيده، وستُلعَب مباراة تحديد المركز الثالث في مدينة إنشخيده، بينما سيلعب النهائي في روتردام في الـ18 من الشهر ذاته.

المصدر / وكالات
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#إيطاليا #إسبانيا #الأمم الأوروبية

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