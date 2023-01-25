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"العمل الحكومي" بغزة تعقد اجتماعها الأسبوعي.. وتصدر قرارات مهمّة

25 يناير 2023 . الساعة 16:13 بتوقيت القدس
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اجتماع لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة (أرشيف)

عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي بمدينة غزة.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدّمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية

ووافقت اللجنة على تمديد قرار صرف مبلغ شهري بقيمة ١٠٠ ألف شيقل، عبر وزارة التنمية الاجتماعية كمساعدات للشرائح المهمّشة والضعيفة.

وقرّرت اللجنة إيفاد خمسة منتسبين من وزارة الداخلية والأمن الوطني للالتحاق بدبلوم تخصصي في الدفاع المدني بدولة قطر الشقيقة.

كما أقرّت صرف مبلغ مالي لتطوير مقر مكتب وزارة الخارجية، وتشكيل لجنة حكومية خاصة لمراجعة عقود إيجار أراضي المحرّرات.

وأعلنت عن إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج "صمود" للتشغيل المؤقت للخريجين والعمّال.

وأكدت توفير خدمة تصوير الأشعة (CT) لصالح المستشفى الأوروبي، بشكل عاجل.

واعتمدت اللجنة النظام الأساسي لبنك الوقف الفلسطيني، كشركة غير ربحية مسجّلة بوزارة الاقتصاد وإعفائه من الرسوم ومصاريف التأسيس كافّة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #رواتب الموظفين #العمل الحكومي

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