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الداخلية تنفي مزاعم عرقلة انعقاد مؤتمر نقابة الصحفيين بغزة

25 يناير 2023 . الساعة 15:26 بتوقيت القدس
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نفت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الأربعاء، عرقلة عقد مؤتمر لنقابة الصحفيين، داعيًة النقابة للاعتذار الفوري عن بيان لها مجافٍ للحقيقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم في تصريح صحفي، إننا نستغرب إصدار نقابة الصحفيين بيانًا تزعم فيه عرقلة وزارة الداخلية عقد مؤتمر للنقابة يوم الأحد المقبل.

وأضـاف البزم، أننا أبلغنا ممثل النقابة في غزة مسبقًا بأننا جاهزون لتوفير كل التسهيلات اللازمة لعقد المؤتمر.

ودعا "نقابة الصحفيين" للاعتذار الفوري عن هذا البيان المجافي للحقيقة، مؤكدًا أنه لا مانع لدى الوزارة من عقد المؤتمر في موعده.

وكانت نقابة الصحفيين اتهمت الأجهزة الأمنية في غزة بعرقلة انعقاد المؤتمر الاستثنائي لنقابة الصحفيين المقرر عقده يوم الأحد المقبل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #وزارة الداخلية #نقابة الصحفيين

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