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إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

25 يناير 2023 . الساعة 15:09 بتوقيت القدس
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أصيب عشرات المواطنين بينهم طالبات مدارس، اليوم الأربعاء، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض، إن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة على مدخل البلدة، ومنعت مرور جنازة مواطنة، مؤكدًا أن قوات الاحتلال اعتلت أسطح بعض المنازل في منطقة عصيدة.

وأوضح عوض، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه طالبات مدرسة زهرة المدائن الأساسية أثناء خروجهن من المدرسة، ما أدى لإصابة العشرات منهن بالاختناق، واندلعت على إثرها مواجهات مع المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخليل #الاحتلال #بيت أمر #مواجهات

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