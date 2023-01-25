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وظائف شاغرة في منتجع سوليه النسائي بمدينة غزة

25 يناير 2023 . الساعة 15:00 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن منتجع سوليه النسائي بمدينة غزة يعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة بالمنتجع .

الوظائف المطلوبة

1 - علاقات عامة وتسويق.

2 - اخصائية بشرة

3 - مايكروبليدنج ونقش حنه وتاتو

4 - ميك اب ارتيست

5 -موديكير وبوديكير

6 - كوافير متخصصة تجميل

7 - مدربة ميك اب، صبغات، تسريحات

8 - عاملة نظافة

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظائف المذكورة أعلاه من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/suQDoCAuR32q7asb6

- ينتهي التسجيل يوم الخميس 26-1-2023م

- العنوان: مدينة غزة - دوار أبو مازن - الشارع الثاني  - مقابل شركة جوال

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