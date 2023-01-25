وظائف شاغرة في منتجع سوليه النسائي بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن منتجع سوليه النسائي بمدينة غزة يعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة بالمنتجع .
الوظائف المطلوبة
1 - علاقات عامة وتسويق.
2 - اخصائية بشرة
3 - مايكروبليدنج ونقش حنه وتاتو
4 - ميك اب ارتيست
5 -موديكير وبوديكير
6 - كوافير متخصصة تجميل
7 - مدربة ميك اب، صبغات، تسريحات
8 - عاملة نظافة
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظائف المذكورة أعلاه من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي:
https://forms.gle/suQDoCAuR32q7asb6
- ينتهي التسجيل يوم الخميس 26-1-2023م
- العنوان: مدينة غزة - دوار أبو مازن - الشارع الثاني - مقابل شركة جوال