حماس تنعى شهيدها لحلوح وتؤكد أن شعبنا سيحمي الأقصى

نعت حركة حماس شهيدها الشاب عارف لحلوح (20عاماً)، من مخيم جنين، والذي ارتقى أثناء تنفيذه عملية طعن ضد قوات الاحتلال قرب قلقيلية، ظهر اليوم الأربعاء.

وأكدت الحركة في بيان النعي، أنّ خيار شعبنا تصعيد المواجهة بإشعال الأرض تحت أقدام الاحتلال ومستوطنيه.

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وشددت حماس على أنّ المقاومة ستواجه جرائم الاحتلال وعدوانه ضد المسجد الأقصى المبارك بالمهج والأرواح وكل الوسائل المتاحة حتى يبقى إسلامياً خالصاً، وعنواناً لشعبنا ولأمتنا العربية والإسلامية.

المصدر / فلسطين أون لاين