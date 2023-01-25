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تعرف على سبب تأجيل مباراة شباب رفح والشجاعية

25 يناير 2023 . الساعة 13:58 بتوقيت القدس
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تعرف على سبب تأجيل مباراة شباب رفح والشجاعية
غزة/ وائل الحلبي:

قرر اتحاد كرة القدم تأجيل مباراة شباب رفح واتحاد الشجاعية التي كان من المقرر أن تقام يوم السبت القادم، في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وحدد الاتحاد يوم الأحد القادم موعدا لإقامة المباراة، على أن تقام بالتزامن مع مباراة خدمات النصيرات وخدمات رفح التي ستقام على ملعب الدرة في إطار نفس الجولة.

وجاء قرار الاتحاد بتأجيل مباراة يوم السبت في ظل المطالبات بإقامة المباراتين في موعد واحد، في ظل حالة التوتر الجماهيري مع اقتراب البطولة من خط النهاية.

وكشف مصدر مسؤول ل:"فلسطين أون لاين" أن قرار التأجيل جاء بناء على طلب الأندية الثلاثة المنافسة على لقب الدوري، خدمات وشباب رفح واتحاد الشجاعية لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بينها.

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#اتحاد الشجاعية #شباب رفح #دوري غزة

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