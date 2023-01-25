تصريح خطير لبن غفير بعد يوم من لقاء "نتنياهو" بملك الأردن

تعهَّد وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، الأربعاء، بمواصلة اقتحام المسجد الأقصى بعد يوم واحد من لقاء بنيامين نتنياهو مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني في العاصمة عمان.

وقال بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، لهيئة البث الإسرائيلية الحكومية: "(إسرائيل) دولة مستقلة صَعدتُ إلى حرم المسجد الأقصى وسأواصل الصعود".

وسبق أن اقتحم بن غفير المسجد الأقصى في 3 يناير/ كانون الأول الجاري، ما أدى إلى إدانات فلسطينية وعربية وإسلامية وانتقادات دولية.

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ولم يشر مكتب نتنياهو إلى مسألة المسجد الأقصى في البيان الذي أصدره بعد اللقاء بين الملك عبد الله ونتنياهو الثلاثاء، الذي لم يتم الإعلان عنه مسبقًا.

ولكن هيئة البث الإسرائيلية قالت "على ما يبدو، وعد نتنياهو بالحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة".

وكان الديوان الملكي الأردني قال في بيان بعد اللقاء، إنّ ملك الأردن "شدد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وعدم المساس به".

كما أكد الملك، وفق البيان، على ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام، مشددًا على ضرورة وقف أية إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام".

المصدر / فلسطين أون لاين-وكالات