الكشف عن مخطط لبناء 18 ألف وحدة استيطانية في الضفة

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، عن عزم حكومة نتنياهو اليمينية الجديدة تنفيذ مخططات استيطانية كبيرة في الضفة الغربية، واستئناف مشاريع الاستيطاني التي تم تجميدها خلال العامين والنصف الماضيين.

وذكرت الصحيفة ذاتها، أن حكومة نتنياهو تخطط لـ"ثورة استيطانية" في الضفة، عبر سلسلة إجراءات غير مسبوقة، تهدف على تغيير السياسة الإسرائيلية الحالية تجاه الضفة

وسيتم المصادقة على بناء 18 ألف وحدة استيطانية خلال الأشهر المقبلة، ونقل مئات الآلاف من المستوطنين إلى الضفة، ضمن تنفيذ خطة مشروع المليون مستوطن، إلى جانب تسجيل مئات الآلاف من الفلسطينيين ضمن البيانات الاحتلال الرسمية في خطوة نحو "الضم الصغير".

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ويأتي المخطط وفق تنظيم المسؤوليات القائمة بين وزير جيش الاحتلال يؤاف غلانت، والوزير بوزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش.

واجتمع نتنياهو أمس الثلاثاء، مع غلانت وسموتريتش، وبحث معهم مسألة تقسيم السلطات بينهما، في ظل الدعم الذي يحظى به غلانت من الجيش والمؤسسة الأمنية.

المصدر / فلسطين أون لاين