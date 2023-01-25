عائلة المغدور نزار بنات تنتظر بدء تحقيق الجنايات الدولية باغتياله

الخليل-غزة/ أدهم الشريف:

تنتظر عائلة المعارض السياسي المغدور نزار بنات بدء محكمة الجنايات الدولية في لاهاي التحقيق مع السلطة ورئاستها في رام الله باغتيال نجلها يوم 24 يونيو/ حزيران 2021.

وتوقع غسان بنات شقيق نزار بدء المحكمة الدولية إجراءات التحقيق خلال مارس/ آذار أو أبريل/ نيسان 2023، وذلك استجابة للدعوى القضائية التي قدمتها العائلة ضد السلطة ورئاستها في محكمة الجنايات من خلال محامٍ دولي.

اقرأ أيضًا: "وقائي السلطة" يختطف الشاهد الثاني في قضية اغتيال نزار بنات

واغتالت قوة من أجهزة أمن السلطة، قوامها 14 عنصرًا، مرشح قائمة "الحرية والكرامة" الانتخابية بعد اعتقاله في الخليل جنوبي الضفة الغربية والاعتداء عليه بالضرب.

ويوم 15 ديسمبر/ كانون الثاني 2022، أعلنت عائلة الراحل بنات ومحاميه، أنها رفعت من خلال محاميها "هاكان كاموز" الذي يعمل لصالح مكتب "ستوك وايت" في لندن، دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد 7 مسؤولين بالسلطة لاتهامهم باغتيال نجلها، على خلفية مواقفه السياسية المعارضة للسلطة ورئيسها محمود عباس.

وكانت العائلة لجأت إلى القضاء الدولي بسبب مماطلة المحكمة العسكرية التابعة للسلطة في رام الله بمحاكمة القتلة.

وأكد غسان بنات أنّ العائلة تعلّق آمالًا عريضة على الجنايات الدولية للخروج بنتائج مهنية تحقق العدالة في قضيته.

اقرأ أيضًا: تقرير الصحفي "الفاخوري": حققوا معي بشأن "نزار بنات" و"ما خفي أعظم"

وذكر أنّ المحكمة العسكرية الخاصة في رام الله، أرجأت قبل أيام جلسة محاكمة المتهمين الرئيسيين في اغتيال نزار، حتى يوم 29 يناير/ كانون الثاني الحالي.

ودعت مجموعة "محامون من أجل العدالة" في بيان لها، المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، إلى حضور جلسة المحاكمة المقبلة لضمان سير الجلسات بشكل عادل ودون تباطؤ.