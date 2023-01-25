"القانوع": الاحتلال يعيش حالة إفلاس وعجز لوقف ثورة شعبنا

قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، إن التعزيزات الإسرائيلية واستدعاء قوات كبيرة من جيشه لـ مخيم شعفاط لهدم منزل الشهيد عدي التميمي يعكس حالة الإفلاس التي يعيشها الاحتلال وعجزه في وقف ثورة شعبنا.

وأضاف القانوع في تصريح وصل " " نسخة عنه، إن هدم منزل الشهيد عدي التميمي وغيره من الشهداء الأبطال لن يهدم شجاعة الشباب الثائر أو يوقف انتفاضة شعبنا وسيظل عدي التميمي وبطولاته التي سطرها رعبًا يلاحق الاحتلال وجيشه وقطعان مستوطنيه.

وأكد أن ثورة شعبنا مستمرة ومتصاعدة للدفاع عن أرضنا ومقدساتنا وسياسة الهدم والاعتقالات في الضفة الغربية لن تفت من عضد الشباب الثائر وأبطال المقاومة في الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين