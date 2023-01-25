النائب العام بغزة يستقبل وفد نقابة موظفي القطاع العام

استقبل النائب العام المستشار د. محمد النحال، في مكتبه، وفداً من مجلس إدارة نقابة الموظفين في القطاع العام، ترأّسه نقيب الموظفين في قطاع غزة خليل الزيان، وأحمد مهاني، بحضور رئيس ديوان النائب العام المستشار/ حسني الهباش، ووكيل ديوان النائب العام إبراهيم كلش، ومدير مكتب النائب العام جهاد الحويطي.

وناقش الطرفان خلال اللقاء سُبُل التعاون المشترك في التخفيف عن الموظفين، والعديد من الموضوعات المهمة والقضايا المختلفة التي تهم الموظفين.

وعبّر النائب العام، عن شكره وتقديره لنقيب وأعضاء مجلس النقابة على خدماتهم ومشروعاتهم المقدمة لقطاع الموظفين، وعلى سعيهم الدائم لحل مشكلات الموظفين في شتى المرافق الحكومية والقضائية، وأكد على أهمية التعاون الدائم بين النقابة والجهات الحكومية والقضائية، داعياً عموم الموظفين لعدم الانجرار في إصدار شيكات أو كمبيالات بمبالغ كبيرة، لاسيما في الوقت والظروف الراهنة؛ حتى لا يتعثر الموظف، وتُتخذ بحقه إجراءات قانونية كأوامر الحبس أو غير ذلك.

ومن جهته، استعرض نقيب الموظفين الزيان، أجزاء من خطة النقابة ومشروعاتها في الفترة الحالية، والتي من شأنها خدمة الموظفين وتلبية احتياجاتهم والتخفيف عنهم، كما وتقدم بكلمات الثناء للنائب العام ولمؤسسة النيابة العامة على الدور السيادي والجهود المبذولة في خدمة العدالة واستتباب الأمن في المجتمع.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين النيابة العامة والنقابة؛ بما يخدم الموظفين، ويخفف من معاناتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين