حالتان تحكيميتان مثيرتان للجدل في دوري غزة

غزة/ مؤمن الكحلوت:

تغلب فريق اتحاد دير البلح أول أمس على نظيره خدمات المغازي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما على ملعب الشهيد محمد الدرة، ضمن منافسات الأسبوع 16 من البطولة.

وشهدت المباراة حالتين تحكيميتين مثيرتين للجدل، طالب فيهما المغازي باحتساب ركلتي جزاء.

وقال د. عبد الرحيم بهجت الحكم الدولي السابق ومحلل قناة أمواج الرياضية، أنّ الحالة الأولى كان يجب على الحكم إشهار البطاقة الحمراء لحارس مرمى اتحاد دير البلح مع احتساب ركلة جزاء، بعد ضرب لاعب المغازي بقدمه أثناء اللعب.

وأوضح بهجت، أنّ الحالة الثانية كانت تستحق احتساب مخالفة خارج الصندوق بعد عرقلة لاعب خدمات المغازي، لكنّ الحكم لم يحتسب شيئًا.

وتعتبر هذه المباراة شبه حاسمة، حيث رفع اتحاد دير البلح رصيده إلى 28 نقطة في المركز الأول، وبفارق نقطتين أمام خدمات المغازي الذي تراجع للمركز الثاني، بعدما توقّف رصيده عند 26 نقطة.