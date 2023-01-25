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محدث بالفيديو والصور الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط ويهدم منزل عائلة الشهيد عدي التميمي

25 يناير 2023 . الساعة 09:30 بتوقيت القدس
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مشهد حي من اقتحام قوات الاحتلال لضاحية السلام بمخيم شعفاط اليوم

اقتحمت أعداد كبيرة من آليات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، ضاحية السلام بـ مخيم شعفاط في مدينة القدس.

ووصلت آليات الاحتلال لمكان عائلة الشهيد عدي التميمي في المخيم، واستدعت قوات الاحتلال جرافات أخرى إلى جانب ما رافقها من آليات إلى مدخل مخيم شعفاط بالقدس.

وهدمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد عدي التميمي، بالمطارق اليدوية والآليات الثقيلة، كونه يقع في الطابق السادس من عمارة سكنية، بعد اعتلاء قناصتها السطح.

وكان الشاب التميمي (22 عاما)، قد استشهد في التاسع عشر من تشرين الأول عام 2022، برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي المواطنين شرق مدينة القدس المحتلة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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