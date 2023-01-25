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"المباحث" تفك لغز قضيتي سرقة مصاغ ذهبي بخان يونس

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"المباحث" تفك لغز قضيتي سرقة مصاغ ذهبي بخان يونس

25 يناير 2023 . الساعة 09:20 بتوقيت القدس
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"المباحث" تفك لغز قضيتي سرقة مصاغ ذهبي بخان يونس

أنجزت المباحث العامة في محافظتي الوسطى وخان يونس قضيتي سطو وسرقة مصاغ ذهبي تعرض لها "منزلٍ، ومحل لبيع المجوهرات" حيث بلغت القيمة الإجمالية للمسروقات 2150 دينار.

وأوضحت مباحث قسم دير البلح في المحافظة الوسطى أنها تلقت تفويضًا من النيابة العامة حول البحث والتحري في شكوى المواطنة (هـ) من سكان مدينة دير البلح، والتي مفادها قيام مجهول بالسطو على منزلها وسرقة مصاغ ذهبي بقيمة 1500 دينار.

في سياق منفصل أنجزت دائرة مباحث التموين – قسم الذهب بمحافظة خان يونس، قضية سرقة مصاغ ذهبي من التاجر (ع. ع)، والذي مفاده قيام امرأة مجهولة بسرقة 3 خواتم ذهب بقيمة 650 دينار من داخل محله.

ولفتت المباحث العامة إلى أنها وفور تلقيها الشكاوى باشرت بإجراءات البحث والتحري وصولاً إلى المشتبه بهما في القضيتين، حيث تم ضبط المسروقات وإحالة ملف القضيتين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#خان يونس #المباحث العامة #محافظة الوسطى #سرق مصاغ ذهبي

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