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إغلاق العاصمة الكورية بعد تفشّي مرض "غير محدد" الهوية"

25 يناير 2023 . الساعة 08:30 بتوقيت القدس
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أمرت السلطات في كوريا الشمالية بفرض إغلاق كامل لمدة خمسة أيام في العاصمة بيونجيانج بسبب ارتفاع الإصابات بمرض تنفسي لم تحدده، حسب ما ذكر موقع (إن.كيه نيوز) ومقره سيئول اليوم الأربعاء نقلًا عن إخطار حكومي.

وذكر الموقع الذي يرصد أخبار كوريا الشمالية أنّ الإخطار لم يشر إلى فيروس كورونا لكنه أوضح أنّ السكان في المدينة عليهم البقاء في منازلهم حتى نهاية يوم الأحد ويجب أن يخضعوا لقياس درجة الحرارة أكثر من مرة في اليوم الواحد.

وقال الموقع أمس الثلاثاء إنّ سكان بيونجيانج يُخزّنون السلع على ما يبدو تحسبًا لإجراءات أكثر صرامة. لكن ليس واضحًا ما إذا كانت مناطق أخرى في كوريا الشمالية فرضت بالفعل إغلاقات جديدة.

اعترفت كوريا الشمالية بأول تفشٍّ لفيروس كورونا العام الماضي، لكنها أعلنت في أغسطس انتصارها على الجائحة.

ولم تؤكد بيونجيانج عدد المصابين بالفيروس، لشحّ المستلزمات الخاصة بإجراء فحوصات على مستوى البلاد فيما يبدو.

لكنها أفصحت عن عدد من يعانون من ارتفاع في درجات الحرارة، والذي ارتفع إلى 4.77 ملايين شخص من بين سكانها البالغ عددهم نحو 25 مليونًا. ولم تعلن كوريا الشمالية عن حالات من هذا القبيل منذ 29 يوليو تموز.

وواصلت وسائل الإعلام الرسمية تغطية إجراءات مكافحة الأمراض التنفسية، بما فيها الإنفلونزا إلا أنها لم تشر بعد إلى أمر الإغلاق.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية أمس الثلاثاء إنّ مدينة كايسونج القريبة من الحدود مع كوريا الجنوبية كثّفت من الحملات الشعبية "حتى يلتزم جميع العاملين بقواعد مكافحة الوباء طواعية في عملهم وحياتهم".

المصدر / وكالات
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