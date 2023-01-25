6 أسباب قد تؤثر في رؤية عينيك

إذا لاحظت احمراراً في عينيك، فقد يشير ذلك إلى شيء ما يحدث في مكان آخر من جسمك، ولكن نظراً لأن هناك أسباباً كثيرة لذلك، فليس من السهل دائماً معرفة سبب الاحمرار وما يمكنك فعله حيال ذلك.

جيسيكا لي، الأستاذة المساعدة في جراحة الشبكية في قسم طب وجراحة العيون في مستشفى نيويورك تقول لموقع «هيلثي ليفينغ» إن «احمرار العين يحدث عادة بسبب اتساع أو التهاب الأوعية الدموية الموجودة على سطح العين. ولكن هناك أسبابا أخرى». بعض هذه الأسباب بسيط وله حل سهل، بينما البعض الآخر أكثر خطورة. ويمكن أن يكون احمرار العين أو التهابها أو الحكة أول علامة على وجود حالة قد تؤثر في الرؤية.

وفي ما يلي أهم ما يجب أن تعرفه عن احمرار العين لتحديد سبب احمرارها بشكل أفضل، وكيفية علاجها قبل أن تؤثر في الرؤية:

1- الحساسية: يمكن لرد الفعل التحسسي مثل الحكة، أن يجعل عينك حمراء. وقد يزداد الأمر سوءاً إذا خدشت عينك. وأكثر المواد المسببة للحساسية الغبار وحبوب اللقاح ووبر الحيوانات الأليفة والمنظفات.

2- التهاب باطن العين: يحدث ذلك نتيجة عدوى بكتيرية أو فيروسية أو نتيجة الحساسية فتصبح إحدى العينين أو كلتاهما حمراء زاهية ومنتفخة ومدمعة ومثيرة للحكة. وعلى الرغم من أنه نادرًا ما يكون الأمر خطيرًا، لكن يمكن أن يحول عينيك إلى اللون الأحمر أو الوردي وقد يبقيك بعيدًا عن العمل لعدة أيام.

3- قلة النوم: تميل العيون المتعبة إلى اللون الأحمر. وذلك لأن قلة النوم يمكن أن تقلل من كمية الأكسجين التي تصل إلى عينيك، مما يؤدي إلى تمدد الأوعية الدموية عليها وظهورها باللون الأحمر. بينت الدكتورة لي: «إذا بقيت عيناك مفتوحتين لفترة طويلة بسبب قلة النوم، فإن ذلك يسبب الجفاف والاحمرار». وأفضل طريقة لتهدئة العين في هذه الحالة هي الحصول على مزيد من النوم واستخدام الدموع الاصطناعية والكمادات الباردة.

4- التهيج الناتج عن العدسات اللاصقة: أوضحت الدكتورة لي أنه «يمكن للعدسات اللاصقة أن تمنع وصول كمية كافية من الأكسجين إلى العين خاصة إذا تم ارتداء العدسات لفترة طويلة جدًا أو أثناء النوم، مما يؤدي إلى الاحمرار والالتهابات».

5- نزيف تحت الملتحمة: يحدث نزيف تحت الملتحمة عندما يُحبس الدم ويشكل بقعة حمراء زاهية في بياض العين. وهي إصابة شائعة، وعلى الرغم من أن النزيف يبدو خطيراً، إلا أنه ليس كذلك، ولا يؤثر في الرؤية وعادة ما تتلاشى البقعة الحمراء خلال بضعة أسابيع.

6- الغلوكوما: الغلوكوما قد تسبب إتلاف العصب البصري الذي يربط شبكية العين بالدماغ. وأحد أنواع الغلوكوما، يسمى زرق انسداد الزاوية، يسبب الاحمرار. وتشمل العلامات الأخرى ضبابية الرؤية، والهالات حول العين وانتفاخ العينين والشعور بالألم في العين. ويمكن أن تسبب العمى.

المصدر / وكالات