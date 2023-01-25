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الطقس: أجواء متقلبة وانخفاض على درجات الحرارة

25 يناير 2023 . الساعة 08:14 بتوقيت القدس
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الطقس: أجواء متقلبة وانخفاض على درجات الحرارة

يطرأ اليوم الأربعاء بحول الله تعالى، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويبقى الجو مشمسا نهارا مع نشاط خفيف للرياح الشرقية.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، ليلا يعود الجو باردا في مختلف المناطق خاصة الجبلية.

وفي يوم الخميس، تبقى الأجواء الدافئة والمعتدلة نسبيا والاستثنائية لمثل هذا الوقت من العام هي السائدة، مع بقاء الجو مشمسا معظم أوقات النهار، ومع ساعات الليل يصبح الجو باردا.

أما في يوم الجمعة، أجواء دافئة فوق العادة تسود في كافة المناطق وخاصة السهلية والساحلية نهارا، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية.

في الأغوار يسود جو حار نسبي مع حرارة تصل إلى نهاية العشرينيات مئوية، ليلا يعود الجو باردا.

أما في يوم السبت، تسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة في مختلف المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة.

وتسود أجواء دافئة نسبيا إلى دافئة في ساعات النهار، ومع المساء والليل يسود جو بارد.

وفي يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة.

ويكون الجو معتدلا نسبيا وغائما جزئيا في ساعات النهار ومائلا للبرودة إلى بارد في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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