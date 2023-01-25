مقتل ثلاثة أشخاص بإطلاق نار في واشنطن

لقى 3 أشخاص على الأقل مصرعهم إثر قيام مسلح بإطلاق النار في متجر بمدينة ياكيما بولاية واشنطن الأمريكية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن قائد شرطة ياكيما مات موراي قوله "لقى ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص مصرعهم إثر إطلاق نار خلال الليل في أحد متاجر المدينة"، مضيفا أن "المشتبه به في إطلاق النار ما زال طليقا".

وأوضح أنه "لا نعرف دوافعه أو سبب إطلاقه النار حتى الآن".

ولقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون بجروح خطيرة، أول أمس الاثنين في حادثي إطلاق نار شمالي كاليفورنيا.

وقال رئيس بلدية مقاطعة سان ماتيو على "تويتر" إن رجال الشرطة هرعوا إلى "موقع حادث إطلاق نار شهد وقوع عدد من الضحايا في منطقة الطريق السريع 92 وأطراف مدينة هاف مون باي"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وأضاف لاحقا: "هناك مشتبه به بإطلاق النار قيد الاحتجاز. لا يوجد حاليا تهديد مستمر على السكان".

المصدر / وكالات