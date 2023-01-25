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ارتفاع أسعار الذهب واستمرار تراجع الدولار

25 يناير 2023 . الساعة 00:29 بتوقيت القدس
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ذهب

ارتفعت أسعار المعدن الأصفر "الذهب"، في تعاملات الثلاثاء، في ظل تراجع مؤشر العملة الأمريكية، أمام سلة من العملات الرئيسية.

وبحلول الساعة 10:44 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.60% إلى 1957.10 دولار للأونصة، فيما صعدت العقود الفورية للمعدن النفيس بنسبة 0.38% إلى 1938.37 دولار للأونصة.

كذلك ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.79% إلى 23.74 دولار للأونصة، وصعد السعر الفوري للبلاتينيوم بنسبة 0.17% عند 1052.89 دولار للأونصة.

ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ" فقد تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.21% إلى 101.91 نقطة.

المصدر / وكالات
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