الاحتلال يصدر أحكاما بحق أسرى مقدسيين

أصدرت محكمة الاحتلال، الثلاثاء، قرارا يقضي بالسجن الفعلي بحق الأسير المقدسي أيهم ناجي أبو جمعة، من بلدة الطور بالقدس المحتلة، لمدة 9 أشهر.

كما حكمت بالسجن الفعلي على الأسير المقدسي سعيد نوفل لمدة 12 شهرا، والفتى وائل شاهين بالسجن لمدة 7 أشهر، ووقف تنفيذ 3 أشهر لمدة 3 سنوات، ودفع غرامة مالية قيمتها 3 آلاف شيكل.

ومددت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، توقيف المرابطة المقدسية هنادي الحلواني إلى يوم الأربعاء.

وقال المحامي خالد زبارقة أن شرطة الاحتلال احتجزت المرابطة الحلواني قيد التحقيق لساعات طويلة في مركز القشلة، ثم قررت اعتقالها وتمديد توقيفها.

وأوضح أن المحققين وجهوا تهمة ضد هنادي بالانتماء لتنظيم معادي والتماهي معه.

كما مددت محكمة الاحتلال اليوم توقيف القاصر قسام الأعور (17 عاما) من بلدة سلوان حتى تاريخ نهاية الشهر الجاري.

ومددت اعتقال الأسير عبيدة أبو كف من بلدة صور باهر بالقدس المحتلة حتى الاثنين القادم، والشاب محمد عليان حتى يوم الخميس القادم.

المصدر / وكالات