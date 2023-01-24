تفاصيل إقالة فيريرا من تدريب الزمالك

اقال الزمالك حامل اللقب مدربه البرتغالي جيزوالدو فيريرا عقب خسارته أمام غزل المحلة 1-2 الثلاثاء على ملعب المحلة، وذلك ضمن منافسات المرحلة الخامسة عشرة من الدوري المصري لكرة القدم التي شهدت فوزاً صعباً للأهلي المتصدر على ضيفه البنك الأهلي 1-صفر.

وأعلن رئيس النادي مرتضى منصور إقالة الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة فيريرا.

ونشر مرتضى بياناً عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" جاء فيه "مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور يعلن قراره المؤجل من يومين بخصوص الجهاز الفني والذي اتخذه أول أمس في اجتماعه الأخير".

ووجه مرتضى "الشكر لفيريرا وجهازه المعاون من الأجانب بما فيهم مدرب اللياقة البدنية" مشيراً إلى "تعيين أسامة نبيه مديرا فنيا للفريق الأول، مع استمرار أمير مرتضى مشرفاً على فريق الكرة، بالإضافة الى مسؤوليته السابقة عن قطاع كرة القدم في النادي، ومعهما إسماعيل يوسف مديراً للكرة، وحسين ياسر ومحمد صبري كمدربين مساعدين، ومحمود فايز محللا للأداء، وأيمن طاهر مدرباً لحراس المرمى. على أن يستمر هذا الجهاز حتى نهاية الموسم".

تقدم المحلة بهدفي النيجيري غبريال اوريك (4) واحمد النادري (19)، وقلّص الزمالك الفارق عبر أحمد سيد "زيزو" ( 62 من ركلة جزاء).

وهي الخسارة الثانية توالياً للزمالك بعد سقوطه أمام غريمه التقليدي الاهلي المتصدر صفر-3 في المرحلة الماضية حيث بات يتأخر عنه بفارق 11 نقطة، والثالثة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الخامس.

المصدر / وكالات