الشجاعية يستعيد قوته الضاربة أمام شباب رفح

غزة/ وائل الحلبي:

سيكون فريق اتحاد الشجاعية مكتمل الصفوف في مباراته المرتقبة أمام شباب رفح، والتي تجمعهما على ملعب رفح يوم السبت القادم في اطار الجولة الـ17 من دوري الدرجة الممتازة، حيث يستعيد اثنين من أبرز لاعبيه الغائبين عن الجولة الماضية.

ومن المتوقع أن يعود نجم الفريق موسى حرارة إلى التشكيلة الأساسية بعدما غاب عن المباراة السابقة أمام شباب جباليا، بسبب الإيقاف بعد ارتفاع رصيد بطاقاته الصفراء إلى ثلاثة.

وإلى جانب حرارة سيكون وسيم فرج نجم المنطار جاهزا للمشاركة أمام شباب رفح، بعد تعافيه من الإصابة التي حرمت الفريق من خدماته في المباراة السابقة.

ويعد حرارة وفرج من أهم لاعبي الشجاعية على مدار السنوات الماضية، قبل أن تزداد أهميتهم للفريق في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وتمثل المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين مع تساويهما برصيد النقاط، حيث يملك كل منهما 33 نقطة ويسعى شباب رفح والشجاعية لفض الشراكة وتذليل الفارق مع خدمات رفح المتصدر برصيد 38 نقطة.

الشجاعية يفتقد للاعب واحد في مباراته أمام شباب رفح وهو محمد مريش الذي حصل على البطاقة الصفراء أمام شباب جباليا، حيث من المتوقع أن يتم الدفع بزميله مصعب مشتهى بدلا منه في التشكيل الأساسي.

المصدر / فلسطين أون لاين