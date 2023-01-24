خدمات رفح يدعو لرفع الغطاء عن مثيري الشغب في الملاعب

غزة/ وائل الحلبي:

دعا كارم العطار رئيس نادي خدمات رفح رفع الغطاء عن أي مشجع يحاول اثارة الفتن أو التعصب بين الجماهير، سواء كان من مشجعي ناديه أو أي نادي أخر.

وقال العطار لـ:"فلسطين أون لاين" إن ناديه يرفض كل أشكال التعصب بين الجماهير، ودائما ما يدعو جماهيره إلى مساندة فرقه بمختلف الألعاب بعيدا عن اثارة أي مشاكل أو الإساءة لأي طرف أخر.

وأضاف العطار أن ناديه يضع كل تركيزه خلال الفترة الحالية على وصول فريق كرة القدم لمجده السابع والتتويج بلقب الدوري الممتاز، داعيا جماهير ناديه لمساندة الفريق في كل المباريات المتبقية وعدم الالتفات لأي أمور قد تؤثر على الأجواء الرياضية.

وأوضح العطار أن النادي رفض دعوة بلدية رفح والشرطة لاجتماع بخصوص مباراة شباب رفح والشجاعية، خاصة أنه ليس طرفا فيها وكل ما يركز عليه هو مباراة فريقه أمام خدمات النصيرات.

وشدد العطار على مجلس إدارة ناديه يحرص على لقاء الجماهير من فترة لأخرى، للحفاظ على القاعدة الكبيرة والداعمة له في المدرجات والتي تمثل قوة إضافية للفرق الرياضية وخاصة فريق كرة القدم.

المصدر / فلسطين أون لاين