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هنية يهاتف المراقب العام للإخوان المسلمين في سوريا

24 يناير 2023 . الساعة 21:31 بتوقيت القدس
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رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

هاتف إسماعيل هنية رئيس حركة حماس، اليوم الثلاثاء، عامر البوسلامة (أبو المقداد) مباركاً له انتخابه مراقبًا عامًا للإخوان المسلمين في سوريا خلفًا للدكتور محمد حكمت وليد.

كما بارك هنية، نجاح الجماعة في تنظيم "الاستحقاق الانتخابي في ظل الظروف الراهنة ومما يعكس رسوخ القيم الشورية التي تتحلى بها الجماعة".

وتمنى هنية التوفيق والسداد وما فيه الخير لسوريا وفلسطين وقضايا الأمة.

من جهته عبر المراقب العام عن شكره العميق لرئيس حماس، على هذا الاتصال والروح والدعاء.

وأكد على علاقة الأخوة الجامعة، مشيراً إلى الأجواء الطيبة التي سادت الاستحقاق الانتخابي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #سوريا #إسماعيل هنية

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