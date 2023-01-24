موقف تشيلسي من تجديد عقد تياغو سيلفا

أكدت تقارير صحفية رغبة نادي تشيلسي الإنجليزي في تمديد عقد مدافعه البرازيلي تياغو الذي ينتهي عقده الحالي في يونيو/ حزيران 2023؛ إذ ترغب الإدارة في استمراره رغم تقدمه في السن بسبب الأداء المميز الذي يقدمه.

وأكد موقع "talksport" أنّ المدافع البالغ من العمر 38 عامًا مرشح للاستمرار لعام إضافي؛ إذ يرى غراهام بوتر المدير الفني للبلوز أنّ استمراره ضروري للفريق، في الوقت الذي يأمل فيه اللاعب مواصلة لعب كرة القدم حتى بلوغه سنّ الأربعين.

ورغم قرار تشيلسي بضم قلب الدفاع الشاب بينوا بادياشيل (21 عامًا)، من موناكو الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية مقابل نحو 38 مليون يورو، فإنّ النادي يتوجه نحو التمديد لسيلفا نظرًا للخبرات الكبيرة التي يمتلكها.

وشارك سيلفا في 23 مباراة هذا الموسم مع "البلوز" ونجح في صناعة هدفين، فيما بلغ إجمالي الدقائق التي خاضها 1998 دقيقة، ما يؤكد اعتماد المدرب بوتر عليه في الكثير من المباريات.

المصدر / وكالات