الظاهرية يواصل ملاحقة ثلاثي الصدارة بدوري المحترفين والبيرة ووادي النيص يستعيدان ذاكرة الفوز

غزة/ وائل الحلبي:

حافظ الظاهرية على حظوظه القوية في المنافسة على لقب دوري "ooredoo" للمحترفين، بعد فوزه الثمين على أهلي الخليل في ختام مباريات الجولة الـ15، والتي شهدت فوزين للبيرة على جاره الأمعري ولوادي النيص على إسلامي قلقيلية.

الظاهرية استغل فرصة الاقتراب من مقدمة الترتيب بفوز ثمين على أهلي الخليل بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد دورا.

الغزلان رفعوا رصيدهم من النقاط إلى 33 نقطة في المركز الرابع وبفارق نقطة واحدة عن شباب الخليل وجبل المكبر وهلال القدس الذين يتقاسمون الصدارة، وتوقف رصيد أهلي الخليل عند 10 نقاط في المركز العاشر.

الظاهرية بحث عن الوصول لشباك أهلي الخليل مبكرا وكان له ما أراد عبر نجمه أحمد البهداري الذي تلقى تمريرة رضوان أبو كرش ليحولها في الشباك (5)، وعاد الظاهرية في الشوط الثاني لزيارة شباك الأهلي من تسديدة علي عدوي مستغلا تقدم الحارس عن مرماه ليضع الكرة ساقطة في المرمى (67).

بدوره حسم البيرة ديربي مدينة رام الله بفوزه الثمين على جاره الأمعري بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما على ستاد الشهيد فيصل الحسيني.

البيرة عاد لسكة الانتصارات ورفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع، وزادت معاناة الأمعري الذي توقف رصيده عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر والمؤدي للهبوط لدوري الاحتراف الجزئي.

هدف المباراة الوحيد سجله حسام حامد الذي تلقى تمريرة طولية من زميله عمر دحبور، لينجح حامد في التخلص من المدافع ويضع الكرة في الشباك دون أن يتمكن الحارس من التعامل معها (35).

وفي مباراة ثالثة تمكن وادي النيص من العودة بفوز كبير من أمام إسلامي قلقيلية بأربعة أهداف لهدفين، في اللقاء الذي جرى بينهما على ستاد الجامعة الأمريكية.

وادي النيص رفع رصيده بهذا الفوز إلى 18 نقطة في المركز الثامن، وبقي الإسلامي في المركز الثاني عشر والأخير برصيد نقطة واحدة.

أهداف وادي النيص سجلها حازم الريخاوي (43) وأمجد زيدان أبو حماد (52) وأشرف نعمان أبو حماد (62) وعبد الله سليم أبو حماد (66)، وسجل للإسلامي أحمد سمارة (81 ركلة جزاء) وحمزة نصار (90+3).

المصدر / فلسطين أون لاين