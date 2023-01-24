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الرباط يجدد أمله بالبقاء بفوزه على خدمات الدير والتعادل يمنع معن والقادسية من التأمين

24 يناير 2023 . الساعة 20:08 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

جدد فريق الرباط من أمله في البقاء بدوري الدرجة الثانية بعد فوزه الثمين على خدمات دير البلح في ختام مباريات الجولة الـ15 من منافسات فرع الوسطى والجنوب، ومنع شباب معن القادسية من تأمين بقاءه في المسابقة بعدما فرض عليه التعادل الإيجابي.

الرباط تمكن من تحقيق الفوز على خدمات دير البلح بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الدرة.

الفوز الثمين للرباط أعاد له الأمل بالبقاء في البطولة بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع والأخير، وتجمد رصيد خدمات الدير عند 14 نقطة في المركز الثامن وقبل الأخير.

أهداف الرباط سجلها كلا من محمد الحواجري (29) وحسن شلبي (67) وسليم خضر (88)، وسجل لخدمات الدير إبراهيم أبو دغيم في الدقيقة (90+3).

وفي مباراة ثانية فرض شباب معن التعادل على القادسية بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب خانيونس، هذه النتيجة منحت كل فريق منهما نقطة دون أن ينجحا في تأمين بقاءهما بشكل تام.

وتقدم القادسية للمركز السابع برصيد 15 نقطة، وبقي شباب معن في المركز السادس برصيد 16 نقطة.

تامر عرام افتتح التسجيل للقادسية في الدقيقة (77) وتمكن معن من التعديل عبر محمد حسنين (85).

المصدر / فلسطين أون لاين
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#فلسطين #القادسية #فريق الرباط

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