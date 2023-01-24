الاحتلال يواصل استهداف واعتقال أبناء عائلة عطون في القدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، الشاب المقدسي معاذ علي عطون، من بلدة صور باهر بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية أن مخابرات الاحتلال اعتقلت الشاب معاذ خلال عودته من عمله إلى منزله في بلدة صور باهر.

وعطون شقيق للأسيرين عيسى ومحمد، ويخضعان للتحقيق في زنازين المسكوبية.

وتواصل قوات الاحتلال استهداف العائلات المقدسية، وهجمتها على عائلة عطون في بلدة صور باهر، باعتقال أبنائها وتمديد سجنهم.



وقال النائب المبعد عن القدس أحمد عطون، إن مخابرات الاحتلال تواصل هجمتها الشرسة على عائلتي عطون وجاد الله في بلدة صور باهر، موضحا أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من أبناء العائلة منذ قرابة الشهر ومددت اعتقالهم لمرات عديدة.

وتستهدف سلطات الاحتلال المقدسيين والمرابطين منهم على وجه الخصوص، من خلال الاعتقالات والإبعاد وفرض الغرامات، بهدف فض المقدسيين عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.



وتواصل سلطات الاحتلال استهداف الأسرى المقدسين المحررين، عبر سلسلة من الإجراءات التعسفية التي تهدف للتضييق عليهم والنيل من إرادتهم.



وشهدت القدس في عام 2022 انتهاكات جمّة توزعت في مختلف المناطق، حيث استشهد 18 مقدسياً، واعتقلت قوات الاحتلال 2765 مقدسيا، بينهم رجال ونساء، ومسنون، وأطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين