مانشستر يونايتد يقرر بيع مدافع ولاعب وسط

قالت تقارير إعلامية إنجليزية إنّ نادي مانشستر يونايتد جاهز لبيع مدافعه هاري ماغواير، بالإضافة إلى الإسكتلندي سكوت ماكتوميناي، خلال نافذة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتلقى المدافع الإنجليزي ماغواير عرضًا في الآونة الأخيرة من نادي وست هام الإنجليزي، فيما تم رفض عرضين وصلا الفريق، في الآونة الأخيرة أيضًا، بخصوص اللاعب ماكتوميناي، من ساوثهامبتون ونيوكاسل الإنجليزيين.

وأكد موقع "talksport" أنّ المدرب الهولندي إريك تن هاغ يعتقد أنّ كُلًّا من ماغواير وماكتوميناي لديهما أدوار يلعبانها هذا الموسم، على الرغم من عدم ضمان أيّ منهما مركزًا أساسيًّا في تشكيلة الفريق، خاصةً مع استمرار يونايتد في المنافسة في أربع مسابقات، ولهذا، فإنّ المدرب الهولندي متردد في اتخاذ قرار بشأن الثنائي حاليًّا.

وأوضح الموقع نفسه أنّ العائلة المالكة للنادي تأمل في بيع اللاعبَين، بحلول يونيو/ حزيران القادم، نظرًا لحاجة الفريق إلى جمع الأموال من مبيعات اللاعبين، قبل التمكن من الاستثمار في جلب لاعبين جدد، للتكيف مع قوانين اللعب النظيف المفروضة من رابطة "البريميرليغ".

وكان ماغواير (29 عامًا) قد انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني من ليستر سيتي في عام 2019، الصفقة التي جعلت هاري أغلى مدافع في العالم في ذلك الوقت.

المصدر / وكالات