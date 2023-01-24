مفاجئة غير متوقعة .. ميسي لا يرغب بالتجديد مع باريس سان جيرمان

فجر الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، والمقرب من نادي برشلونة، مفاجأة كبرى، تتعلق بمستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي 2022-2023، بعد أن انضم إليه صيف 2021، علما بأن عقد النجم الأرجنتيني مع الفريق الباريسي يتضمن بندا لتمديد ارتباطهما لموسم إضافي، حال موافقة الطرفين.

وكتب روميرو، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "ميسي لا ينوي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان".

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Contamos que HOY, día 23 de enero, HOY.



Leo Messi no tiene intención de renovar su contrato con el PSG.



La victoria mundialista le hizo cambiar el pensamiento al argentino. https://t.co/3KVGW55406 pic.twitter.com/r5U7e1cMf5 — Gerard Romero (@gerardromero) January 23, 2023

المصدر / وكالات