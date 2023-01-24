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بالفيديو مفاجئة غير متوقعة .. ميسي لا يرغب بالتجديد مع باريس سان جيرمان

24 يناير 2023 . الساعة 17:48 بتوقيت القدس
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ميسي لا يرغب بالتجديد مع باريس سان

فجر الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، والمقرب من نادي برشلونة، مفاجأة كبرى، تتعلق بمستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي 2022-2023، بعد أن انضم إليه صيف 2021، علما بأن عقد النجم الأرجنتيني مع الفريق الباريسي يتضمن بندا لتمديد ارتباطهما لموسم إضافي، حال موافقة الطرفين.

وكتب روميرو، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "ميسي لا ينوي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان".

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
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