فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إعلان مهم من وزارة الأوقاف في قطاع غزة

حماس تدين استمرار الاعتقالات السياسية بالضفة وتدعو لوقفها

سانتوس يتولى قيادة منتخب أوروبي جديد

لاعب ريال مدريد السابق مرشح لخلافة أنشيلوتي

هل سيشارك منتخب المغرب في بطولة كوبا أمريكا 2024؟

حماس: لا يمكن شطب وجود شعبنا وعمليات الهدم لن تمر

ميلان يقترب من خطف جوهرة برشلونة المغربية

"الدعليس": سنصنع المستحيل لتحيا أجيالنا القادمة في ظروف أفضل

مطلوب مصور للعمل في جمعية الوئام الخيري

الأوقاف بغزة تكرم الفائزين في مسابقة "صناعة التمييز 2022"

إعلان مهم من وزارة الأوقاف في قطاع غزة

24 يناير 2023 . الساعة 16:50 بتوقيت القدس
...

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن مسابقة لتصميم شعار لـ "بنك الوقف الفلسطيني".

اقرأ أيضاً: "العمل الحكومي" يقرر إنشاء "بنك جديد" بغزة.. تعرّف إلى التفاصيل وآخر القرارات المالية

وفيما يلي الإعلان كاملاً كما وصل "فلسطين أون لاين":

📢 إعلان عن مسابقة لتصميم شعار لبنك الوقف الفلسطيني

🎙️ تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن مسابقة لتصميم شعار لـ "بنك الوقف الفلسطيني" وفق الشروط التالية:

🔹 شروط المسابقة:
👈 المسابقة لجميع الفئات العمرية ذكورًا وإناثًا من فلسطين وخارجها ويحق للمشارك الاشتراك بعدد (2) تصميم بحد أقصى.
👈 أن يكون التصميم إبداعياً وغير تقليدي، وألا يكون قُدم في مسابقات سابقة.
👈 أن يكون التصميم معبرًا عن مضمون عمل البنك وأهدافه ورسالته ورؤيته.
👈 أن يرمز الشعار للمحددات التالية: الوقف، المسجد الأقصى، العالمية، التنمية والاستثمار، والاسم باللغتين العربية والانجليزية.
👈 أن تكون عناصر الشعار واضحة ومحدّدة لا تتأثر بالتصغير والتكبير.
👈 عدم استخدام الصور الفوتوغرافية داخل الشعار والاكتفاء بالرسم.
👈 أن يكون بسيطاً في تكويناته وألوانه، ولا تزيد عدد ألوانه عن (4 ألوان) بحد أقصى مع قوة التعبير عن أهداف البنك ومراعاة الجمال وسهولة التنفيذ.

🎖️ جائزة المسابقة:
سيحصل الفائز على جائزة مالية قدرها (200) دولار.

✍️ ملاحظات مهمة:
▪️ آخر يوم لاستلام المشاركات يوم الأربعاء الموافق 1/2/2023م.
▪️ تُستبعد المشاركات غير المستوفية للشروط والمشاركات التي تصل بعد الموعد المحدد للتسليم، أو المنقولة من الإنترنت.
▪️ للمشاركة في المسابقة يرجى تعبئة النموذج عبر رابط قوقل فورم
 https://forms.gle/ztjGGA6eFQYD6dGBA

▪️ ولمزيد من الاستفسار حول المسابقة على رقم الواتس التالي: 00972593082300

▪️ جميع التصاميم المقدمة - الفائزة، وغير الفائزة بالمسابقة – ملك لـ"وزارة الأوقاف والشؤون الدينية" ومن حقها التصرف بها كيف ومتى تشاء، حيث ستخضع الشعارات والتصاميم المرسلة للتحكيم من قبل لجنة فنية مشكلة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
 
♻️ وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
غزة - فلسطين

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#قطاع غزة #فلسطين #وزارة الأوقاف #بنك الوقف الفلسطيني

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة