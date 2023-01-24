إعلان مهم من وزارة الأوقاف في قطاع غزة

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن مسابقة لتصميم شعار لـ "بنك الوقف الفلسطيني".
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وفيما يلي الإعلان كاملاً كما وصل "فلسطين أون لاين":
📢 إعلان عن مسابقة لتصميم شعار لبنك الوقف الفلسطيني
🎙️ تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن مسابقة لتصميم شعار لـ "بنك الوقف الفلسطيني" وفق الشروط التالية:
🔹 شروط المسابقة:
👈 المسابقة لجميع الفئات العمرية ذكورًا وإناثًا من فلسطين وخارجها ويحق للمشارك الاشتراك بعدد (2) تصميم بحد أقصى.
👈 أن يكون التصميم إبداعياً وغير تقليدي، وألا يكون قُدم في مسابقات سابقة.
👈 أن يكون التصميم معبرًا عن مضمون عمل البنك وأهدافه ورسالته ورؤيته.
👈 أن يرمز الشعار للمحددات التالية: الوقف، المسجد الأقصى، العالمية، التنمية والاستثمار، والاسم باللغتين العربية والانجليزية.
👈 أن تكون عناصر الشعار واضحة ومحدّدة لا تتأثر بالتصغير والتكبير.
👈 عدم استخدام الصور الفوتوغرافية داخل الشعار والاكتفاء بالرسم.
👈 أن يكون بسيطاً في تكويناته وألوانه، ولا تزيد عدد ألوانه عن (4 ألوان) بحد أقصى مع قوة التعبير عن أهداف البنك ومراعاة الجمال وسهولة التنفيذ.
🎖️ جائزة المسابقة:
سيحصل الفائز على جائزة مالية قدرها (200) دولار.
✍️ ملاحظات مهمة:
▪️ آخر يوم لاستلام المشاركات يوم الأربعاء الموافق 1/2/2023م.
▪️ تُستبعد المشاركات غير المستوفية للشروط والمشاركات التي تصل بعد الموعد المحدد للتسليم، أو المنقولة من الإنترنت.
▪️ للمشاركة في المسابقة يرجى تعبئة النموذج عبر رابط قوقل فورم
https://forms.gle/ztjGGA6eFQYD6dGBA
▪️ ولمزيد من الاستفسار حول المسابقة على رقم الواتس التالي: 00972593082300
▪️ جميع التصاميم المقدمة - الفائزة، وغير الفائزة بالمسابقة – ملك لـ"وزارة الأوقاف والشؤون الدينية" ومن حقها التصرف بها كيف ومتى تشاء، حيث ستخضع الشعارات والتصاميم المرسلة للتحكيم من قبل لجنة فنية مشكلة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
♻️ وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
غزة - فلسطين