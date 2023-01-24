سانتوس يتولى قيادة منتخب أوروبي جديد

أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم تعيين فيرناندو سانتوس مدربًا جديدًا لمنتخب بولندا، بعقد يمتد إلى حين انتهاء منافسات مونديال كأس العالم 2026، بعد انتهاء تجربته مع المنتخب البرتغالي عقب الإقصاء من مونديال قطر 2022.

ويأتي ذلك بعد انتهاء مهمة سانتوس مع المنتخب البرتغالي عقب الخروج غير المتوقع من ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 على يد المنتخب المغربي بخسارته (0-1)، بعد 8 سنوات كاملة قضاها معهم وتوج خلالها بلقب كأس أمم أوروبا عام 2016 بفرنسا، ولقب دوري الأمم الأوروبية موسم 2018-19.

وعقب الإعلان عن توليه المهمة، كشف سانتوس عن أولوياته في مهمته الجديدة، قائلًا: "التحدث إلى اللاعبين بشأن رؤيتهم للعبة أمر يجعلهم يشعرون بالراحة، إنه أمر مهم للغاية في المرحلة الأولى من عملنا معًا".

وأضاف: "سأتواصل مع اللاعبين باللغة الإنجليزية على أرض الملعب وفي أثناء التدريبات. تمكنت من تعلم بعض الكلمات البولندية ، وآمل أن أتعلم المزيد من اللغة البولندية لاحقًا".

وأكد عزمه العمل على تطوير المواهب الشابة، قائلًا: "أولئك الذين يعرفون مسيرتي يدركون أنني أدخلت العديد من اللاعبين الشباب إلى فريقي، لكن العمر ليس أهم شيء بالنسبة لي. الجودة هي الأساس، مع المهارة والتكتيكات والعقلية".

وستكون هذه التجربة الثالثة للمدرب البالغ من العمر 68 عامًا بعد تجربته الأولى مع منتخب اليونان والتي استمرت من عام 2010 إلى 2014، وتولى بعدها مباشرة تدريب منتخب البرتغال، وتنتظره العديد من التحديات المهمة مع منتخب بولندا، وأبرزها كأس أمم أوروبا 2024 بألمانيا، والتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

المصدر / وكالات