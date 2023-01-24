لاعب ريال مدريد السابق مرشح لخلافة أنشيلوتي

تتابع إدارة ريال مدريد الإسباني مدى تطور تشابي ألونسو، لاعب الفريق السابق والذي دخل مجال التدريب وأصبح حاليًا مديرًا فنيًّا لنادي باير ليفركوزن الألماني ويؤدي معه بصورة طيبة، حيث يرى النادي الملكي ضرورة تحضير كوادر فنية للمستقبل.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الحالي لنادي ريال مدريد، يملك عقدًا مع النادي حتى يونيو/ حزيران 2024، لكنه قد يرحل قبل ذلك إذا ما حدث فشل رياضي غير متوقع، على غرار أن يخرج الفريق خالي الوفاض من البطولات هذا الموسم.

وانضم ألونسو إلى قائمة من الأسماء يُعِدّها ريال مدريد كي يتولى أيٌّ منهم مسؤولية الفريق الأول في حالة مغادرة أنشيلوتي، على شاكلة راؤول غونزاليس، بالإضافة إلى الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو والأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان.

وقاد ألونسو فريق باير ليفركوزن في 8 مباريات في مسابقة الدوري الألماني، فاز في 5 وتعادل في واحدة وانهزم في اثنتين، بالإضافة إلى 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا، حيث تعادل في مواجهتين وخسر في واحدة.

المصدر / وكالات