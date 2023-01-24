حماس: لا يمكن شطب وجود شعبنا وعمليات الهدم لن تمر

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" د. عبد اللطيف القانوع، أن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الفاشية بنيامين نتنياهو بشأن الوجود والبناء الفلسطيني في الضفة الغربية والتي تأتي بالتزامن مع هدم قرية العراقيب في النقب المحتل للمرة 212 تمثل إعلاناً رسمياً للبدء بضم ما يسمى بالمنطقة ج وتهويدها وتغيير معالمها وتهجير وطرد أصحابها الأصليين عنها.

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وقال القانوع اليوم الثلاثاء: "إن كل محاولات الاحتلال الصهيوني لشطب الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية أو القدس المحتلة أو الداخل المحتل بممارسة سياسة الهدم والتهجير والضم لن تمر أمام صمود شعبنا وبسالته وتشبثه بأرضه وتمسكه بحقوقه.

ودعا جماهير شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية والداخل المحتل لتصعيد المواجهة والتصدي لمخططات حكومة الاحتلال المتطرفة وسياساته الفاشية، والاشتباك الدائم مع المحتل وقطعان مستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين