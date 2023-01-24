ميلان يقترب من خطف جوهرة برشلونة المغربية

اقترب ميلان الإيطالي من ضم الإسباني إلياس أخوماش، مهاجم فريق الشباب بنادي برشلونة، والمنحدر من أصول مغربية، في فترة الانتقالات الصيفية، عبر صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقد اللاعب الذي لفت الانتباه إليه بمستوياته مع ناديه.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ميلان يدرك إمكانات أخوماش جيدا، ويعرض عليه راتبا مميزا، وفي المقابل، فإن إدارة برشلونة لديها سياسة واضحة بأنها لن تنفق رواتب كبيرة على لاعبين من الأكاديمية، وعلى من يرغب في الاستمرار داخل الفريق الرهان على أدائه وحجز مكان للمشاركة في الفريق الأول.

وأشارت الصحيفة إلى أن أخوماش لا يمانع البقاء في برشلونة، لكن العديد من الفرق أبدت اهتمامها به في سوق الانتقالات، خاصة أن عقده ينتهي في 30 يونيو/ حزيران المقبل، ويحق له التوقيع لأي فريق.

ونوهت الصحيفة إلى أن باولو مالديني، المدير التقني لنادي ميلان، يواصل العمل لضم اللاعب؛ إذ تواصل معه لكي يغريه بالانتقال إلى "الروسونيري".

وسيكون أخوماش قادرًا على اللعب مع الفريق الأول لميلان مباشرةً، بدلا من وضعه الحالي في برشلونة، والذي يجب فيه أن يبذل الكثير من الجهد لكي يقنع تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول، بضمه للفريق الأول.

المصدر / وكالات