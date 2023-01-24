مطلوب مصور للعمل في جمعية الوئام الخيري

إعلان توظيف صادر عن جمعية الوئام الخيرية تعلن فيه عن وظيفة مصور فوتوغرافي وفيديو.
المهام والمسؤوليات
- توثيق مشاريع و أنشطة الجمعية، بالصور الفوتوغرافية و الفيديو.
-مونتاج الفيديوهات التوثيقية للمشاريع والأنشطة
- خبرة في إنتاج الأفلام والفيديوهات الاحترافية القصيرة لأغراض تسويق المشاريع الخيرية
- تعديل الصور من خلال برنامج Adobe Photoshop أو أي برامج أخرى محترفة لمعالجة الصور ، وتسليمها للنشر .
المهارات و المؤهلات المطلوبة :
- أن يكون حاصلاً على درجة علمية في مواضيع لها علاقة بالتصوير والمونتاج ، أو ممارساً محترفاً للتصوير الفوتوغرافي والفيديو ، وقادراً على التعامل مع مختلف الكاميرات الاحترافية و ملحقاتها .
- خبرة في مجال التصوير الفوتوغرافي والفيديو والمونتاج لمدة لا تقل عن سنتين .
- إتقان العمل على برامج المونتاج ، مثل Adobe after effects ، أو Adobe Premiere ، وغيرها .
- يفضل أن يجيد العمل على برنامج Adobe Photoshop ، أو أي برامج أخرى محترفة لمعالجة الصور .
- يُفضل أن يكون لدى المصور معرفة أساسية بالعمل على برامج التصميم ، أو أن تكون لديه قابلية للتعلم عليها .
- قدرة عالية على العمل تحت الضغط .
- قدرة على العمل خارج ساعات الدوام أحياناً .
- مهارات اتصال وتواصل عالية ، والعمل بروح الفريق .
السمات الشخصية :
- الإيجابية والانفتاح ، اللباقة وحسن الاستماع .
- العمل بإستقلالية والإنتاج بفعالية .
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة من خلال إرسال السيرة الذاتية ورابط أعمال سابقة عبر البريد الالكتروني التالي:
[email protected] مع كتابة اسم الوظيفة
- لن يتم استقبال طلبات ورقية بالجمعية.
- ينتهي التسجيل يوم الخميس الموافق 26/1/2023
- عنوان الجمعية: -شمال قطاع غزة-بيت لاهيا -شرق مديرية التربية والتعليم