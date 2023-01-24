مطلوب مصور للعمل في جمعية الوئام الخيري

إعلان توظيف صادر عن جمعية الوئام الخيرية تعلن فيه عن وظيفة مصور فوتوغرافي وفيديو.

المهام والمسؤوليات

- توثيق مشاريع و أنشطة الجمعية، بالصور الفوتوغرافية و الفيديو.

-مونتاج الفيديوهات التوثيقية للمشاريع والأنشطة

- خبرة في إنتاج الأفلام والفيديوهات الاحترافية القصيرة لأغراض تسويق المشاريع الخيرية

- تعديل الصور من خلال برنامج Adobe Photoshop أو أي برامج أخرى محترفة لمعالجة الصور ، وتسليمها للنشر .

المهارات و المؤهلات المطلوبة :

- أن يكون حاصلاً على درجة علمية في مواضيع لها علاقة بالتصوير والمونتاج ، أو ممارساً محترفاً للتصوير الفوتوغرافي والفيديو ، وقادراً على التعامل مع مختلف الكاميرات الاحترافية و ملحقاتها .

- خبرة في مجال التصوير الفوتوغرافي والفيديو والمونتاج لمدة لا تقل عن سنتين .

- إتقان العمل على برامج المونتاج ، مثل Adobe after effects ، أو Adobe Premiere ، وغيرها .

- يفضل أن يجيد العمل على برنامج Adobe Photoshop ، أو أي برامج أخرى محترفة لمعالجة الصور .

- يُفضل أن يكون لدى المصور معرفة أساسية بالعمل على برامج التصميم ، أو أن تكون لديه قابلية للتعلم عليها .

- قدرة عالية على العمل تحت الضغط .

- قدرة على العمل خارج ساعات الدوام أحياناً .

- مهارات اتصال وتواصل عالية ، والعمل بروح الفريق .

السمات الشخصية :

- الإيجابية والانفتاح ، اللباقة وحسن الاستماع .

- العمل بإستقلالية والإنتاج بفعالية .

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال إرسال السيرة الذاتية ورابط أعمال سابقة عبر البريد الالكتروني التالي:

[email protected] مع كتابة اسم الوظيفة

- لن يتم استقبال طلبات ورقية بالجمعية.

- ينتهي التسجيل يوم الخميس الموافق 26/1/2023

- عنوان الجمعية: -شمال قطاع غزة-بيت لاهيا -شرق مديرية التربية والتعليم