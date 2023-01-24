الأوقاف بغزة تكرم الفائزين في مسابقة "صناعة التمييز 2022"

كرمت الإدارة العامة للمساجد والمديريات في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطاع غزة، الفائزين في مسابقة " صناعة التمييز 2022 " لاختيار أفضل 30 مسجد في قطاع غزة وأفضل قسم مساجد على مستوى محافظات القطاع.

جاء ذلك خلال حفل نظمته في قاعة القدس بمقر الوزارة اليوم الثلاثاء، بحضور كلٌ من: وكيل الوزارة عبد الهادي الأغا، ومدير عام المساجد والمديريات منذر الغماري، و مدير عام شؤون الموظفين ماهر يعقوب، و رئيس لجنة الإشراف على المسابقات راني العدلوني، و لفيف من مدراء دوائر و رؤساء أقسام و موظفين.

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من جهته، قال الأغا خلال كلمة له :"إن بناء النبي للمسجد وقت وصوله المدينه له دلالات على أن المساجد يجب أن تكون مؤسسة صانعة ومؤثرة وذات ثقل وتأثير في بناء الإنسان و المجتمع"، مشيراً إلى أن دور الأوقاف يكمن في إشراك المجتمع المحلي معنا وتحمل المسؤولية لتقوية مكونات و أدوات المسجد المؤثرة في إصلاح المجتمع كله.

و أكد ضرورة المضي نحو مأسسة المسجد من خلال تطبيق اللوائح الضابطة لعملها خلال المرحلة القادمة ، إضافة إلى تجويد الخدمات فيها و ربطها إلكترونيا بالوزارة و تفعيل دورها التعليمي لتقوم بدور الجامعة داخل الحي و تنمية المجتمع و تعزيز دور مجالس الإدارة فيها للوصول سويا نحو المسجد المؤسسة ، متمنيا من الله عز وجل التوفيق نحو تحقيق هذه التطلعات و الخطط مستقبلاً.

وفي سياق متصلـ قال الغماري :" من أجمل الأيام أن نقف أمام صفوة الصفوة في المساجد و أمام هذه الوجوه النيرة التي اصطفاها الله لخدمة بيوته في الأرض", مشيداً بجهودهم المباركة في نشر الدين من خلال الترغيب في ريادة بيوت الله و حسن المعاملة و جودة الخدمات المقدمة للمصلين و تقديم نموذج الإمام و المؤذن و المحفظ الرسالي للجمهور .

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ومن ناحيته، أشار العدلوني إلى أن مسابقات صناعة التميز تم إدراجها ضمن خطة الإدارة العامة للمساجد و المديريات للعام 2022 انطلاقا من رؤية الوزارة و رسالتها الرائدة في تعزيز دور المساجد في المجتمع و تأكيدا على أهمية رعاية بيوت الله بما يساهم في تأدية دورها على الوجه الأمثل ، وإشراك المجتمع للقيام بدوره الفعال تجاه المساجد ، داعيا إلى المزيد من العطاء و الرعاية لبيوت الله لتكون منارة للهدى و الفلاح و مكان فسيح الطاعة و العبادة.

و في ختام الحفل قام وكيل الوزارة بتكريم أفضل 30 مسجد في قطاع غزة و القائمين على تنفيذ المسابقات و رؤساء أقسام المساجد و تكريم العاملين في المساجد الفائزة ، إضافة إلى تكريم أفضل قسم مساجد على مستوى المحافظات

المصدر / فلسطين أون لاين