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حمادة: المقاومة هي الطريق الوحيد لصد عدوان الاحتلال

24 يناير 2023 . الساعة 13:27 بتوقيت القدس
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محمد حمادة المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن مدينة القدس (أرشيف)

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن مدينة القدس المحتلة، محمد حمادة، أن الشعب الفلسطيني جاهز للدفاع عن قضيته ومقدساته، والمقاومة هي الطريق الوحيد لصد عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وقال في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء: إن "المقاومة هي الطريق الوحيد لقطع عدوان الاحتلال على القدس والأقصى، ومواجهتها مع الاحتلال ستبقى مستمرة".

وأضاف: إن "الاحتلال يستهدف القدس والمسجد الأقصى المبارك من خلال سياسة مستمرة هدفها تهويدهما والسيطرة عليهما".

وأوضح أن وصول متطرفين كأمثال "بن غفير" و"سموتريتش" للحكم في دولة الاحتلال زاد من حدة الاعتداءات والاقتحامات.

ورأى أن الاحتلال يهدف إلى زيادة الاستيطان في محيط المسجد الأقصى المبارك عبر مخطط إقامة مترو الأنفاق في المدينة المقدسة، من خلال ربط المدينة بالمستوطنات المحيطة ومدن الداخل المحتل.

وحذر الاحتلال من تنفيذ المشروع التي أعلنت سلطات الاحتلال بدء التخطيط لإقامته، مؤكدًا أنه لن يسلخ مدينة القدس عن هويتها وأصالتها، والمرابطون فيها سيقفون سدا منيعا في الحفاظ على قدسيتها.

وفي سياق منفصل، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، المرابطة المقدسية هنادي حلواني عقب اقتحام منزلها وتحطيم أثاثه وتخريبه ومصادرة الهواتف.

وتتواصل الدعوات المقدسية للحشد والرباط الواسع في المسجد الأقصى، لإفشال كل مخططات الاحتلال في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، وتقسيمه زمانيًّا ومكانياً.

المصدر / فلسطين أون لاين
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