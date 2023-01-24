داخلية السلطة تنهي فرز القيادي منير الجاغوب على مفوضية التعبئة والتنظيم بفتح

أنهت وزارة الداخلية في رام الله، فرز القيادي بحركة فتح، منير الجاغوب من مفوضية التعبئة والتنظيم بحركة فتح وإعادته إلى مرتب الشرطة.

ووفق كتاب حصل " " على نسخة عنه، اليوم الثلاثاء، مهر بدولة فلسطين ووزارة الداخلية، والمديرية العامة للشرطة، كتب فيه، أنه بناء على تعليمات اللواء يوسف الحلو، "ينهي فرز الرائد منير راضي عبد الجاغوب- مرتب قيادة الشرطة- من العمل لدى مفوضية التعبئة والتنظيم ويثبت المذكور على مرتب قيادة الشرطة".

وختم الكتاب بالقول أنه على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا الأمر كل فيما يخصه، موقّعًا باسم العميد الحقوقي ياسر الفاهوم، مساعد مدير عام الشرطة للقوى البشرية.

والجاغوب مسؤول العلاقات العامة في مفوضية التعبئة والتنظيم بحركة فتح معتقل منذ عدّة أيام في سجون السلطة،

ووفق مصادر محلية، فإن الاعتقال جاء بعد انتشار تسريبات صوتية نُسبت إلى الجاغوب، ينتقد فيها مسؤولين في جهازي الضابطة الجمركية والاستخبارات العسكرية.

وحسب التسجيلات التي نُسبت للجاغوب فقد جاء انتقاده لمسؤولي جهاز الضابطة الجمركية والاستخبارات العسكرية على خلفية اعتقال شقيقه معتصم الجاغوب من قبل جهاز الاستخبارات العسكرية، وهو عسكري في جهاز الضابطة الجمركية.





المصدر / فلسطين أون لاين