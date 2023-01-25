25 يناير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 25 من يناير/ كانون الثاني أحداث ومشاهد سياسية واجتماعية عدة في الإطار الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:
- 1935 عقد مؤتمر علماء فلسطين الأول في القدس برئاسة الحاج أمير الحسيني، وأفتى المؤتمرون بحرمة بيع الأرض لليهود.
- 1948 وصول أول فوج من جيش الإنقاذ بقيادة فوزي القاوقجي إلى فلسطين.
- 1973 اغتيال حسين أبو الخير سفير منظمة التحرير في قبرص.
- 2002 الاستشهادي صفوت خليل من سرايا القدس ينفذ عملية استشهادية في محطة للحافلات في (تل أبيب)، أسفرت عن قتل (3) صهاينة.
- 2006 فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي بغزة والضفة، حيث حصدت (74) مقعداً من أصل (132).
- 2020 شرطة الاحتلال تبعد مفتي القدس السابق وخطيب المسجد الأقصى د. عكرمة صبري عن المسجد الأقصى لمدة ٤ شهور، في إطار سياسة العدو تجاه العلماء المدافعين عن الأقصى.
- 1980 الرئيس المصري محمد أنور السادات يبلغ هيئة الأمم المتحدة رسميا إنهاء حالة العداء بين مصر والكيان العبري.
- 1999 ملك الأردن الحسين بن طلال يعزل أخاه الأمير الحسن من ولاية العهد ويعين نجله عبد الله.
- 2010 تنفيذ حكم الإعدام بحق وزير الدفاع العراقي الأسبق علي حسن المجيد الشهير بعلي الكيماوي.
- 2011 احتجاجات شعبية عارمة في مصر تطالب بإسقاط حكم الرئيس محمد حسني مبارك، وعرفت فيما بعد بثورة ٢٥ يناير.
- 2014 مقتل 50 متظاهرا مصريا خلال تظاهرات شعبية حاشدة خرجت في المحافظات المصرية لإحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.
المصدر / فلسطين أون لاين