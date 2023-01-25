25 يناير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 25 من يناير/ كانون الثاني أحداث ومشاهد سياسية واجتماعية عدة في الإطار الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1935 عقد مؤتمر علماء فلسطين الأول في القدس برئاسة الحاج أمير الحسيني، وأفتى المؤتمرون بحرمة بيع الأرض لليهود.

عقد مؤتمر علماء فلسطين الأول في القدس برئاسة الحاج أمير الحسيني، وأفتى المؤتمرون بحرمة بيع الأرض لليهود. 1948 وصول أول فوج من جيش الإنقاذ بقيادة فوزي القاوقجي إلى فلسطين.

وصول أول فوج من جيش الإنقاذ بقيادة فوزي القاوقجي إلى فلسطين. 1973 اغتيال حسين أبو الخير سفير منظمة التحرير في قبرص.

اغتيال حسين أبو الخير سفير منظمة التحرير في قبرص. 2002 الاستشهادي صفوت خليل من سرايا القدس ينفذ عملية استشهادية في محطة للحافلات في (تل أبيب)، أسفرت عن قتل (3) صهاينة.

الاستشهادي صفوت خليل من سرايا القدس ينفذ عملية استشهادية في محطة للحافلات في (تل أبيب)، أسفرت عن قتل (3) صهاينة. 2006 فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي بغزة والضفة، حيث حصدت (74) مقعداً من أصل (132).

فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي بغزة والضفة، حيث حصدت (74) مقعداً من أصل (132). 2020 شرطة الاحتلال تبعد مفتي القدس السابق وخطيب المسجد الأقصى د. عكرمة صبري عن المسجد الأقصى لمدة ٤ شهور، في إطار سياسة العدو تجاه العلماء المدافعين عن الأقصى.

شرطة الاحتلال تبعد مفتي القدس السابق وخطيب المسجد الأقصى د. عكرمة صبري عن المسجد الأقصى لمدة ٤ شهور، في إطار سياسة العدو تجاه العلماء المدافعين عن الأقصى. 1980 الرئيس المصري محمد أنور السادات يبلغ هيئة الأمم المتحدة رسميا إنهاء حالة العداء بين مصر والكيان العبري.

الرئيس المصري محمد أنور السادات يبلغ هيئة الأمم المتحدة رسميا إنهاء حالة العداء بين مصر والكيان العبري. 1999 ملك الأردن الحسين بن طلال يعزل أخاه الأمير الحسن من ولاية العهد ويعين نجله عبد الله.

ملك الأردن الحسين بن طلال يعزل أخاه الأمير الحسن من ولاية العهد ويعين نجله عبد الله. 2010 تنفيذ حكم الإعدام بحق وزير الدفاع العراقي الأسبق علي حسن المجيد الشهير بعلي الكيماوي.

تنفيذ حكم الإعدام بحق وزير الدفاع العراقي الأسبق علي حسن المجيد الشهير بعلي الكيماوي. 2011 احتجاجات شعبية عارمة في مصر تطالب بإسقاط حكم الرئيس محمد حسني مبارك، وعرفت فيما بعد بثورة ٢٥ يناير.

احتجاجات شعبية عارمة في مصر تطالب بإسقاط حكم الرئيس محمد حسني مبارك، وعرفت فيما بعد بثورة ٢٥ يناير. 2014 مقتل 50 متظاهرا مصريا خلال تظاهرات شعبية حاشدة خرجت في المحافظات المصرية لإحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.

المصدر / فلسطين أون لاين