واقعة بين كلب وجدي تسبّب نزاعًا عائليًّا في الأردن

في واقعة غريبة، كان بطلاها كلب وجدي في الأردن، حسمت محكمة صلح جزاء في محافظة إربد، قرارها في قضية نزاع بين أبناء عمومة، بسبب قيام كلب تعود ملكيته لأحدهما، بافتراس "جدي" تعود ملكيته للطرف الآخر.

المحكمة في ذات السياق غرّمت صاحب الكلب بعد أن ثبت قيامه بافتراسه الجدي وفقًا لشهادة أشخاص في المحكمة قالوا إن الحادثة وقعت أمام أعينهم، وكان هناك 3 كلاب هاجمت الأغنام وتمكّن أحدها من افتراس الجدي.

ودانت المحكمة صاحب الكلب بجرم الإهمال والتسبّب بنفوق حيوان خلافًا لأحكام المادة (452/4) من قانون العقوبات والحكم عليه عملًا بأحكام ذات المادة بالغرامة 20 دينارًا.

أما رواية المشتكي فتقول إن الوقت كان فجرًا عندما استيقظ على صوت أغنامه الموجودة في حظيرة جانب منزله وهي تتعرض للهجوم من قبل ثلاثة كلاب، وأنه عندما خرج لاستطلاع الأمر هربت الكلاب ودخلت إلى منزل ابن عمه المشتكى عليه، فيما شاهد أحد الاغنام (جدي) كان قد تعرّض للافتراس والنفوق بسبب الهجوم.

وأضاف المشتكي، أن "الكلاب لم تكتفِ بهجوم واحد في تلك الليلة بل حاولت الهجوم قرابة 5 مرات وتم منعها، وفي كل مرة كانت تذهب باتجاه منزل المشتكى عليه، الذي أجرينا عليه أكثر من اتصال وقرعنا باب منزله من أجل منع هجوم كلابه لكنه لم يرد".

المصدر / وكالات