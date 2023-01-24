عاصفة ثلجية "مرعبة" في طريقها لليابان

من المرجح أن تشهد معظم أنحاء اليابان تساقطًا كثيفًا للثلوج اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، مما دفع وكالة الأرصاد الجوية في البلاد إلى المطالبة بتوخي اليقظة ضد تعطيل الحركة المرورية التي تسبّيها العواصف الثلجية.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنه من المتوقع أن تشهد المناطق التي تواجه بحر اليابان وجزء كبير من جانب المحيط الهادئ من الأرخبيل رياحًا وعواصف قويّة جدًا "مرعبة" خلال الفترة من اليوم الثلاثاء إلى الخميس بسبب نظام الضغط المنخفض في فصل الشتاء.

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وقالت وكالة الأرصاد إنه من المتوقع، اليوم، أن يتطور الضغط الجوي المنخفض ويتجه نحو البحر بالقرب من جزر الكوريل شمال شرق هوكايدو وشرق اليابان، مما يؤدّى إلى درجات حرارة أكثر برودة.

وتتوقع الوكالة أيضًا أن تصل سرعة الرياح القصوى إلى 828 كيلومترًا في هوكوريكو وكينكي وتشوجوكو وجزيرة شيكوكو غربي البلاد وأوكيناوا في جنوب غربي اليابان و 72 كيلومترًا في الساعة في منطقة كانتو كوشين خلال ساعات اليوم الثلاثاء.

المصدر / وكالات