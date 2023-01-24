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تركيا تحتج على حرق القرآن بالسويد بـ"طريقة خاصة"

24 يناير 2023 . الساعة 10:15 بتوقيت القدس
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تركيا تحتج على حرق القرآن بالسويد بـ"طريقة خاصة"

صرّح رئيس دائرة الشؤون الدينية التركية علي أرباش بأن حفلًا لاحترام القرآن سيقام اليوم الثلاثاء أمام السفارة التركية في ستوكهولم، في نفس المكان الذي تمّ فيه حرق الكتاب المقدس.

وقال أرباش: "أمام السفارة التركية، وفي نفس المكان الذي تمّ فيه انتهاك حرمة القرآن، ستقام فعالية لاحترام القرآن"، ووفقًا له، وفي إطار البرنامج، سيتم قراءة سور من القرآن الكريم، الكتاب المقدّس للمسلمين، مع شرح وترجمة إلى التركية والسويدية والإنجليزية.

وتابع أرباش: "مهمّتنا هي القضاء على الشر وتحويله إلى خير. وعلى المسلمين أن يظلوا يقظين ويقرؤوا ويفهموا ويحموا ويحترموا كتابنا المقدّس، فيما يجب أن نغرس هذه الروح في أطفالنا وشبابنا".

وكان زعيم حزب "سترام كورس" (الخط المتشدّد) اليميني المتطرّف في السويد، راسموس بالودان، قد قام بإحراق مصحفا أمام السفارة التركية في ستوكهولم، بعد أن حصل مسبقًا على إذن من السلطات السويدية لعقد تلك المسيرة، فيما دانت دول كثيرة هذه الأعمال.

من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق إنه بعد حرق القرآن، لا ينبغي للسويد الاعتماد على دعم تركيا لطلبها الانضمام إلى "الناتو".

 

المصدر / الأناضول
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