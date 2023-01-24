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بالصور "التعليم" بغزة تنفّذ فعاليات مدرسية تنديدًا بجريمة حرق القرآن

24 يناير 2023 . الساعة 09:45 بتوقيت القدس
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"التعليم" بغزة تنفّذ فعاليات مدرسية تنديدًا بجريمة حرق القرآن

نفّذت وزارة التربية والتعليم في غزة، اليوم الثلاثاء، فعاليات مدرسية تنديدًا بجريمة حرق القرآن الكريم في دولة السويد.

ووفق بيان للوزارة، قالت فيه إنه جرى تنفيذ وقفات احتجاج صباح اليوم في جميع المدارس الحكومية خلال الطابور الصباحي وإلقاء كلمات تندّد بهذا العمل المشين.

وخلال الفعاليات المدرسية، رفع الطلبة والمدرسون المصاحف، كما رفعوا شعارات استنكارية منها: "مصاحفنا أغلى من أرواحنا، المصحف من أعظم المقدّسات، من يعتدي على مصحفنا يعتدي على أرواحنا، حرق المصحف الشريف استفزاز واضح لمشاعر المسلمين".

وأكد الطلبة أنهم يرسلون من غزة وفلسطين رسالة للعالم بضرورة محاسبة مرتكبي جريمة حرق القرآن الكريم رمز السماحة والسلام والخير للبشرية جمعاء.

وطالبوا الجميع بالعمل الجاد على وقف كل أشكال العدوان على مقدّساتنا ورموزنا وهويتنا الإسلامية.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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